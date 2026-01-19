Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Adrese Eş Zamanlı Baskın, 174 Göçmen Yakalandı

Hatay merkezli eş zamanlı operasyonda 22 adrese baskın düzenlendi; 18 şüpheli gözaltına alındı, 174 göçmen yakalandı, çok sayıda silah, para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:22
Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Adrese Eş Zamanlı Baskın, 174 Göçmen Yakalandı

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Operasyon ve bulgular

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda, silah, dürbün, para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı ve 174 göçmen şahıs yakalandı.

Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeli dosya kapsamında bugüne kadar 12 ayrı ara yakalama yapıldı; 12 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 174 mağdur göçmen şahıs yakalandı.

14 Ocak'taki eş zamanlı baskın

Dosyanın sonlandırılması aşamasında, 14 Ocak günü saat 06.00'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 adrese baskın yapıldı ve 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında: 1 adet dürbün, 1 adet küçük el kamerası, 119 bin 990 TL, bin 500 ABD doları, 15 parça halinde altın takı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 49 adet av tüfeği kartuşu yer aldı.

Adli süreç ve toplam tutuklamalar

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında operasyon sonuna kadar toplamda 25 şahıs tutuklandı, 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılarına darbe 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 174 göçmen...

Göçmen kaçakçılarına darbe 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 174 göçmen yakalandı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta Pazarda Alkol Etkisiyle Bayılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Burdur'da Alkollü Sürücü Uygulama Noktasında Yakalandı: 0.97 Promil, 14 bin 584 lira Ceza
3
Hatay'da Buzlanma Nedeniyle 12 Araç Kazası: 11 Yaralı
4
Kahramanmaraş'ta Konteyner Çarşıda Yangın: 3 Konteyner ve 3 Araç Kül Oldu
5
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
6
Tirilye-Mudanya’da Kaygan Yolda Kaza: Özge Sitesi Önünde Araç Şarampole Uçtu
7
Elazığ'da 482 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları