Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Adrese Eş Zamanlı Baskın, 174 Göçmen Yakalandı

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Operasyon ve bulgular

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda, silah, dürbün, para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı ve 174 göçmen şahıs yakalandı.

Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeli dosya kapsamında bugüne kadar 12 ayrı ara yakalama yapıldı; 12 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 174 mağdur göçmen şahıs yakalandı.

14 Ocak'taki eş zamanlı baskın

Dosyanın sonlandırılması aşamasında, 14 Ocak günü saat 06.00'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 adrese baskın yapıldı ve 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında: 1 adet dürbün, 1 adet küçük el kamerası, 119 bin 990 TL, bin 500 ABD doları, 15 parça halinde altın takı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 49 adet av tüfeği kartuşu yer aldı.

Adli süreç ve toplam tutuklamalar

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında operasyon sonuna kadar toplamda 25 şahıs tutuklandı, 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

