Siverek'te Şakalaşma Camı Kırdı: Genç İşyerine Düştü, Anlar Kamerada

Olay Gerger Caddesi'nde meydana geldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Gerger Caddesi üzerinde yürüyen 3 arkadaş arasında başlayan şakalaşma kazayla sonuçlandı. Gençlerden biri dengesini kaybedince önündeki bir iş yerinin camına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cam kırıldı ve genç, kırılan camdan iş yerinin içine düştü. Olayın ardından kısa süre sonra genç kendi imkânlarıyla iş yerinden çıktı, ancak ayakta durmakta zorlandığı ve sendelediği görüldü.

Olayı gören vatandaşlar müdahale ederken, arkadaşlardan birinin olay yerinden kaçtığı, diğer iki kişinin ise çevredekilere durumu anlatmaya çalıştığı öğrenildi.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

