Gürün'de Yoğun Kar: Kayseri-Malatya Yolu Trafiğe Kapandı

Gece başlayan kar ulaşımı aksattı

Sivas'ın Gürün ilçesinde gece saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi.

İç Anadolu'yu Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Kayseri-Malatya kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi ve olumsuz yol koşulları nedeniyle araç trafiğinde aksama yaşandı. Bu nedenle kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Kapanan yol nedeniyle Gürün ilçesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sürücüler, yolun tekrar açılmasını beklediklerini ifade etti.

