Adıyaman Atatürk Barajı'nda Tekne Alabora: 1 Kişi Kayıp

Adıyaman Kahta'da Atatürk Barajı'nda balık tutarken alabora olan teknede 5 kişiden 1'i, Ömer Çakır, kayboldu; arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:12
Kahta'da balık avına çıkan grup teknede devrildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, balık tutmak için Atatürk Barajı göletine açılan 5 arkadaşten 1'i, teknenin alabora olması sonucu suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, arkadaş grubu bindiği tekneyle baraja açıldı. Bir süre sonra tekne alabora oldu; dört kişi kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. Olayda 30 yaşlarında olduğu öğrenilen Ömer Çakır ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp Ömer Çakır'ın bulunması için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

