Elazığ'da Sepetli Motosiklette Tehlikeli Hareket: Mutfak Tüpüyle Teker Kaldırdı

Rüstempaşa Mahallesi'nde tehlikeli sürüş kamerada

Elazığ’da sepetli motosiklette mutfak tüpü taşıyan bir sürücünün tekerlek kaldırarak trafikte ilerlemesi, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü sepetin bulunduğu kısmın tekerleklerini kaldırarak tehlikeli bir şekilde seyir etti. Bu davranış hem kendi canını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Kısa süre boyunca trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan motosikletli, daha sonra bulunduğu noktadan ayrıldı. O anlar, başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

ELAZIĞ’DA SEPETLİ MOTOSİKLETTE MUTFAK TÜPÜ TAŞIYAN SÜRÜCÜNÜN SEPETİN TEKERİNİ KALDIRARAK TRAFİKTE SEYİR ETMESİ, BİR ARAÇTA BULUNAN VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI