Elazığ'da Sepetli Motosiklette Tehlikeli Hareket: Mutfak Tüpüyle Teker Kaldırdı

Elazığ Rüstempaşa Mahallesi'nde sepetli motosiklette mutfak tüpü taşıyan sürücünün tekeri kaldırarak trafikte ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 19:09
Rüstempaşa Mahallesi'nde tehlikeli sürüş kamerada

Elazığ’da sepetli motosiklette mutfak tüpü taşıyan bir sürücünün tekerlek kaldırarak trafikte ilerlemesi, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü sepetin bulunduğu kısmın tekerleklerini kaldırarak tehlikeli bir şekilde seyir etti. Bu davranış hem kendi canını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Kısa süre boyunca trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan motosikletli, daha sonra bulunduğu noktadan ayrıldı. O anlar, başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

