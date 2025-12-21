Kahta'da Eşini Sokak Ortasında Öldüren Şahıs Tutuklandı

Olayın Detayları

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, dün Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu belirtilen 45 yaşındaki Emine Aluç, eşi M.A. tarafından göğsünden ve boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay sırasında çiftin yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu da saldırgan tarafından elinden yaralandı. Küçük kız, annesini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Aluç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın bazı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaşan M.A., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

