DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.776.482,52 -0,01%

Kahta'da Eşini Sokak Ortasında Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasındaki Emine Aluç'u sokak ortasında bıçaklayarak öldüren M.A., polis tarafından yakalanıp adliyede tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:42
Kahta'da Eşini Sokak Ortasında Öldüren Şahıs Tutuklandı

Kahta'da Eşini Sokak Ortasında Öldüren Şahıs Tutuklandı

Olayın Detayları

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, dün Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu belirtilen 45 yaşındaki Emine Aluç, eşi M.A. tarafından göğsünden ve boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay sırasında çiftin yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu da saldırgan tarafından elinden yaralandı. Küçük kız, annesini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Aluç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın bazı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaşan M.A., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'IN KAHTA İLÇESİNDE EŞİNİ SOKA ORTASINDA ÖLDÜREN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE...

ADIYAMAN'IN KAHTA İLÇESİNDE EŞİNİ SOKA ORTASINDA ÖLDÜREN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

ADIYAMAN'IN KAHTA İLÇESİNDE EŞİNİ SOKA ORTASINDA ÖLDÜREN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gabar'da Traktör Kazası: 13 İşçi Yaralandı, 5'i Ağır
2
Ereğli'de Park Halindeki Tıra İşçi Servisi Çarptı: Sürücü Yaralandı
3
Bolu Abant Yolu'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Ağır 6 Yaralı
4
Erzurum'da Yat Yüklü Tır Karayolunu Kapattı — Tortum'da Trafik Kilitlendi
5
Elazığ'da Sepetli Motosiklette Tehlikeli Hareket: Mutfak Tüpüyle Teker Kaldırdı
6
Kahta'da Eşini Sokak Ortasında Öldüren Şahıs Tutuklandı
7
Aydın Efeler'de Kaçak Kazı: Kalfaköy'de Tünelde Mahsur Kalan Kişiyi Ekipler Kurtarıyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025