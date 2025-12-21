Aydın Efeler'de Kaçak Kazı: Kalfaköy'de Tünelde Mahsur Kalan Kişiyi Ekipler Kurtarıyor

Aydın Efeler'de kaçak kazı iddiası: Tünelde mahsur kalan kişi için kurtarma sürüyor

Olayın seyri ve ihbar

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde sabaha karşı, define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre, açılan tünele giren şahıstan dışarıdaki arkadaşı uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tünel içinde mahsur kalan şahsa ulaşmak için kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlattı.

Tünelin uzun ve dar yapısı, müdahaleyi güçleştirirken, ekiplerin saatlerdir devam eden çalışmasından henüz sonuç alınamadı. Olay yerindeki arama-kurtarma operasyonlarının sürdüğü öğrenildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE DEFİNE ARAMAK İÇİN KAÇAK KAZI YAPAN BİR ŞAHIS GİRDİĞİ TÜNELDE MAHSUR KALIRKEN, EKİPLERİN UZUN SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ŞAHSI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.