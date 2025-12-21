Ereğli'de Park Halindeki Tıra İşçi Servisi Çarptı: Sürücü Yaralandı

Ereğli'de park halindeki tıra işçi servisi çarptı

Konya’nın Ereğli ilçesinde park halindeki tırın yanında bulunan sürücüye, işçi servisi çarptı. Olayda tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kaza, Konya-Adana karayolu üzerindeki Ereğli Şeker Fabrikası yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Şeker Fabrikasına gelen tırın sürücüsü Z.A.'ya, park ettiği 27 ACR 562 plakalı tırının yanında beklediği sırada, Ü.Ö. idaresindeki 42 GAD 63 plakalı servis minibüsü çarptı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

