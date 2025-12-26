Adıyaman'da 2 Aranan Şahıs Yakalandı: E.E. ve M.G. Tutuklandı

Adıyaman'da 2 Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarma ekipleri iki ayrı operasyonla sorumluları yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince icra edilen iki ayrı operasyonda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ile yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

