Adıyaman'da 2 Aranan Şahıs Yakalandı: E.E. ve M.G. Tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı operasyonda E.E. ve M.G.'yi yakalayarak tutuklanmalarının ardından cezaevine gönderilmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:34
Jandarma ekipleri iki ayrı operasyonla sorumluları yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince icra edilen iki ayrı operasyonda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ile yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

