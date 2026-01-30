Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Atatürk Bulvarı'ndaki masaj salonuna baskın

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 7. katında masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda S.A., M.A. ve E.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili 3 kadın şahıs ise polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

