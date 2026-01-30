Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki masaj salonuna düzenlenen operasyonda S.A., M.A. ve E.U. gözaltına alındı; 3 kadın polis merkezine götürüldü, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:13
Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Atatürk Bulvarı'ndaki masaj salonuna baskın

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 7. katında masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda S.A., M.A. ve E.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili 3 kadın şahıs ise polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUN 3 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA...

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUN 3 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
2
Çanakkale'de Kavşakta Kaza: 2'si Ağır, 5 Yaralı
3
Aydın'da Yakınlarının Haber Alamadığı Kadın Yatağında Baygın Bulundu
4
Sarıgöl'de Balık Tezgahlarına Sıkı Denetim
5
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
6
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 300 Bin Makaron Ele Geçirildi — 1 Gözaltı
7
Niksar'da Kaza: 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları