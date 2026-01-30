Düzce Akçakoca'da Tüfekle Vurulan 22 Yaşındaki Hakan Şahin Defnedildi

Düzce Akçakoca'da Tüfekli Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Cenaze Sakarya Hendek'te toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde dün meydana gelen tartışma sonucu A.M. isimli yabancı uyruklu şahıs ile Hakan Şahin (22) arasında bilinmeyen bir nedenle gerilim yaşandı.

A.M., tartışma sırasında tüfekle Hakan Şahin'e ateş etti ve olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi Akçakoca Devlet Hastanesi'nde yapılan Şahin, daha sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.M., kısa süre sonra suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Cenaze töreni

22 yaşındaki Hakan Şahin'in cenazesi, bugün Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşiller Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

