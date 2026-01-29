Beyoğlu'da 5 Katlı Otelde Yangın: Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi

Beyoğlu'da 5 Katlı Otelde Üst Kat Yangını

Beyoğlu'nda, 5 katlı bir otelin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın çıkış nedeni şu ana kadar belirlenemedi.

Müdahale ve Durum

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili yetkililerden ve ekiplerden henüz başka bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler doğrultusunda yeni bilgiler paylaşılacaktır.

