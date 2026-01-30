Soma Darkale'de Heyelan: 40 Oluk Çeşmeleri Riskli Bölge İlan Edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde paniğe yol açtı

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen heyelan, mahallede paniğe yol açtı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.

Başkan Okur, heyelanın ardından belediye ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini ve güvenlik ile kontrol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Okur, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Okur, heyelan alanına yakın ve yoğun kullanılan 40 Oluk Çeşmeleri çevresinin tedbir amacıyla riskli bölge ilan edildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın su doldurmak için bile olsa bu alana kesinlikle yaklaşmamaları gerekiyor" dedi.

Çalışmalar tamamlanıp gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar bölgeye girişlerin yasaklandığını kaydeden Okur, ekiplerin muhtemel yeni risklere karşı sahada teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

