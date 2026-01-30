Egemen Korkmaz'ın acı günü: Babası Ziyaettin Korkmaz vefat etti

Eski milli futbolcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın babası Ziyaettin Korkmaz hayatını kaybetti. Ailenin ve futbol camiasının derin üzüntü yaşadığı haberini resmi kaynaklar duyurdu.

Cenaze Detayları

Cenaze töreni ile ilgili verilen bilgiye göre, merhumun naaşı 31 Ocak Cumartesi günü öğle namazını müteakip Balıkesir’in Karesi ilçesi Toygar Mahallesi’ndeki Hz. Ebubekir Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Balıkesir Başçeşme Mezarlığı’na defnedilecek.

TFF'den Başsağlığı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayımladığı başsağlığı mesajında, "Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın babası Ziyaettin Korkmaz’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. Mesajda ayrıca, "Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Egemen Korkmaz’a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Başsağlığı dilekleri ve cenaze bilgileri, aileye destek ve taziye mesajları için kamuoyuyla paylaşıldı.

ÜMİT MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ, BALIKESİRLİ EGEMEN KORKMAZ’IN BABASI ZİYAETTİN KORKMAZ HAYATINI KAYBETTİ