Egemen Korkmaz'ın acı günü: Babası Ziyaettin Korkmaz vefat etti

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın babası Ziyaettin Korkmaz hayatını kaybetti. Cenaze 31 Ocak Cumartesi Hz. Ebubekir Camii’nde kılınacak, Başçeşme Mezarlığı’na defnedilecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:08
Eski milli futbolcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın babası Ziyaettin Korkmaz hayatını kaybetti. Ailenin ve futbol camiasının derin üzüntü yaşadığı haberini resmi kaynaklar duyurdu.

Cenaze Detayları

Cenaze töreni ile ilgili verilen bilgiye göre, merhumun naaşı 31 Ocak Cumartesi günü öğle namazını müteakip Balıkesir’in Karesi ilçesi Toygar Mahallesi’ndeki Hz. Ebubekir Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Balıkesir Başçeşme Mezarlığı’na defnedilecek.

TFF'den Başsağlığı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayımladığı başsağlığı mesajında, "Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın babası Ziyaettin Korkmaz’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. Mesajda ayrıca, "Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Egemen Korkmaz’a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Başsağlığı dilekleri ve cenaze bilgileri, aileye destek ve taziye mesajları için kamuoyuyla paylaşıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları