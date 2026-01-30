Gaziantep'te 'şirinevler grubu' çökertildi: 6 gözaltı, 114 hırsızlık

Gaziantep'te 'şirinevler grubu' olarak bilinen çete çökertildi; 114 hırsızlık aydınlatıldı, 6 şüpheli gözaltında, 10 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ve 38 araç teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:12
Gaziantep ve çevre illerde 114 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 'şirinevler grubu' adlı hırsızlık çetesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin ortak operasyonuyla çökertildi.

Operasyon ayrıntıları

Eş zamanlı baskınlarla adreslerine düzenlenen operasyonlarda toplam 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarının 85'i Gaziantep'te, 29'u çevre illerde olmak üzere toplam 114 olay olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Adreslerde yapılan adli aramalarda suçta kullanıldığı veya suçtan elde edilen gelirle temin edildiği belirlenen 7 araç, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 635 adet fişek, 11 adet altın ve 20 bin TL para ele geçirildi.

Ayrıca, yakalanan şüphelilerin hırsızlık yoluyla elde ettiği 10 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ile 38 adet çalıntı oto sahiplerine teslim edildi. Suç eşyasını satın aldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlemlerin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

