Adıyaman'da Motosiklet Çukura Girdi: 1 Yaralı

Adıyaman'da 07 BHJ 498 plakalı motosiklet, eski Besni Caddesi İmam-I Azam Cami yakınlarında çukura girince devrildi; sürücü Yıldırım T. yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:27
Kaza Detayları

Adıyaman'da, çukura girmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet devrildi; kazada sürücü Yıldırım T. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım T. idaresindeki 07 BHJ 498 plakalı motosiklet, eski Besni Caddesi İmam-I Azam Cami yakınlarında çukura girmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Yıldırım T. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

