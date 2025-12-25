DOLAR
Muğla'da 4 bin 737,6 litre sahte alkol ele geçirildi

Muğla'da KOM ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonunda kapalı kasa araçta 4 bin 737,6 litre sahte şarap ele geçirildi; şüpheli A.D. hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:19
Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonla kaçakçılık şebekesine darbe

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde sürdürdükleri kaçak ve sahte içki denetimlerini yoğunlaştırdı.

Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, alkollü işletmeler ve oteller aracılığıyla kaçak/sahte içki satışı yapılacağı yönünde tespit edilen kapalı kasa bir araç, Muğla girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1540 adet 3 litrelik şişede 4 bin 620 litre sahte şarap ve 168 adet 70 cl şişede 117,6 litre sahte şarap olmak üzere toplam 4 bin 737,6 litre sahte şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli A.D. hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı açıklandı.

