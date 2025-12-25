DOLAR
Samsun'da Dronla Yasaklı Avcılık Denetimi — 353 bin 440 TL Ceza

Samsun polisi, Çarşamba Yeşilırmak'ta dron destekli denetimde yasaklı kum şırlanı avcılığı yapan 7 tekne, 2 kamyonet ve 6 kişiye toplam 353 bin 440 TL ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:32
Samsun'da dron destekli yasaklı avcılık denetimi

Samsun'da su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince dron destekli geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Denetimin kapsamı ve yöntem

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İHA Büro Amirliği ekiplerince, Çarşamba ilçesi Yeşilırmak mevkii deniz kıyısı ve ırmak içerisinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimler, havadan alınan anlık görüntülerle desteklenerek kıyı ve iç sulardaki faaliyetler titizlikle takip edildi.

İşlem ve uygulanan cezalar

Yapılan denetimlerde, yasaklı kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen 7 tekne, 2 kamyonet ve 6 şahıs hakkında işlem uygulandı. Su Ürünleri Kanunu kapsamında mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan kişi ve araçlara toplam 353 bin 440 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, doğal yaşamın korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kara, deniz ve havadan denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

