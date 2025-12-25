Bursa'da 300 Polisle Yılbaşı Denetimi: 3 Kumar Masası Çökertildi

Bursa'da Yılbaşı Öncesi Büyük Denetim: Kumar Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım'da kapsamlı denetim gerçekleştirdi

Bursa'nın yılbaşı öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kumar oynandığı tespit edilen iş yerleri ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

Uygulama kapsamında 300 personel görev alırken, üç ilçe olan Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırımda toplam 200 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 3 iş yerinde çıkar amaçlı kumar oynatıldığı belirlendi.

İş yeri sorumluları hakkında "kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye toplam 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında ayrıca 1.485 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, tespit edilen diğer usulsüzlükler şunlar oldu: 14 iş yerinin ruhsatsız faaliyet göstermesi, 28 iş yerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi, 2 iş yerinde açıktan alkol satışı yapılması, 3 iş yerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, 5 iş yerinde 5 çalışanın SGK kaydının olmaması ve 2 iş yerinde iş yeri sorumlusunun işletmede bulunmaması.

Polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kumar ve yasa dışı faaliyetlere yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

