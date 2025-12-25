DOLAR
Samsun'da Narkotik Operasyonu: 5 Gözaltı

İlkadım'da düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:31
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon Detayları

Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 3 bin 266 adet sentetik ecza, 7 adet ecstasy hap, 1,56 gram metamfetamin, 3,16 gram sentetik kannabinoid, 1,83 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi yer aldı.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

