Samsun'da Narkotik Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon Detayları

Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 3 bin 266 adet sentetik ecza, 7 adet ecstasy hap, 1,56 gram metamfetamin, 3,16 gram sentetik kannabinoid, 1,83 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi yer aldı.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.