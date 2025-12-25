Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Mehmet Anıl C. Yaralandı

Adıyaman'da motosiklet devrildi: sürücü yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, kentin merkezindeki Yeni Mahalle 2.Çevre Yolu Trafik Parkı yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Anıl C. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

