Adıyaman'da Otobüste 3 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Adıyaman'da Otobüste 3 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 1 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve Soruşturma

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, bir otobüste yapılan aramada su arıtma cihazı içerisine gizlenmiş toplam 3 kilogram skunk ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli V.K.'yi takibe aldı. Şüphelinin üzerinde ve seyahat ettiği otobüste yapılan aramalarda, su arıtma cihazının içine gizlenerek ayrı ayrı vakumlandığı belirlenen 3 kilogram skunk bulundu.

Gözaltına alınan V.K., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

