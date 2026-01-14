Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: 350 Bin Dolar ve 58 Bin Euro Otelde Eğlencede

Bahçelievler'de çalışan E.A.'nın kuyumcudan 350 bin dolar ve 58 bin euro çalması sonrası 7 şüpheli yakalandı; bir kısmı tutuklandı, bir kısmına adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:35
İstanbul Bahçelievler'de görevli olduğu kuyumcudan 350 bin dolar ve 58 bin euro çalan şahsın, çaldığı paralarla Sultangazi'de bir otelde arkadaşlarıyla eğlendiği belirlendi. Polis ekipleri, soyguna karıştığı saptanan toplam 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın gelişimi

Olay, 9 Ocak Cuma günü Bahçelievler Kuyumcukent'te meydana geldi. Kuyumcu işletmecisi C.D., iş yerinde çalışan E.A., (20)'nın kendisinden habersiz şekilde kasa içerisindeki 350 bin dolar ve 58 bin euro'yu aldığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ile koordineli çalışarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin kaçışı ve oteldeki eğlence

İddialara göre, çalıştığı iş yerinden paraları alan E.A., (20) önce cep telefonunu kapattı, ardından yeni bir cep telefonu temin etti. Paraları bir mahalledeki kömürlüğe saklayan şüpheli, Sultangazi'de bir otele giderek burada konakladı ve arkadaşlarını çağırdı. Kömürlüğe koyulan paralar alınarak E.A.'nın kaldığı otele getirildi. Şüpheliler, otelde kaldıkları süre içinde sosyal medyadan tanıştıkları bazı kadınları otele çağırıp eğlendi.

Şahsın kaçış anı ve davranışları kameraya yansıdı.

Operasyon, yakalama ve adli süreç

10-11 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, olaya karıştıkları belirlenen E.A., (20), T.Y., (20), Y.B.T., (19), E.A., (31) ve A.Z., (20) isimli şüpheliler Sultangazi ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden; E.A., T.Y., Y.B.T., E.A., A.Z. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ele geçirilen paralar

Operasyonlar kapsamında, müştekiye ait olduğu belirlenen 180 bin 650 dolar ve 34 bin 480 euro bir apartmanın havalandırma boşluğunda ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Soruşturma ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

