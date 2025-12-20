Adıyaman'da Otomobil Yangını: 55 SZ 696 Kullanılamaz Hale Geldi

Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesinde seyir halindeki bir otomobilin aniden alev aldığı bildirildi.
Olayın detayları
Edinilen bilgiye göre, Gazi S.'ye ait 55 SZ 696 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olayda ölüm ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Soruşturma başlatıldı
Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
