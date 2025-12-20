Adıyaman'da Otomobil Yangını: 55 SZ 696 Kullanılamaz Hale Geldi

Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesinde seyir halindeki bir otomobilin aniden alev aldığı bildirildi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Gazi S.'ye ait 55 SZ 696 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda ölüm ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

