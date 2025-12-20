DOLAR
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu

Adana İmamoğlu’da 6 Aralık’tan beri kayıp olan 72 yaşındaki Vahit Şentuna, 14. günde tarlada ölü bulundu; kızı Hatice Şentuna morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:11
Saygeçit Mahallesi’nde 6 Aralık’tan beri kayıp olan yaşlı adam tarlada bulundu; kızı morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, 6 Aralık’ta evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 72 yaşındaki Vahit Şentunanın cansız bedeni bulundu.

Olay, Saygeçit Mahallesi’nde sabah saatlerinde başladı. Evinden çıkarak ilçe merkezindeki bir çay ocağına giden Şentuna, dönüş yolunda yönünü kaybetti ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadı.

Yaklaşık 14 gündür süren arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve polis ekipleri ile aile katıldı. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine rağmen aramalardan sonuç alınamadı.

Bugün alınan bilgilere göre, Şentuna’nın cansız bedeni Saygeçit Mahallesi’ne yakın Höyük mevkiinde bir tarlada bulundu. Tarla sahibi yerde hareketsiz bir kişi görünce durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, şahsın kayıp olarak aranan Şentuna olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgda yapılan ön otopsi sonrasında, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze adli tıp kurumuna gönderildi.

Babasını günlerdir umutla arayan ve evlatlık olduğunu daha önce açıklayan kızı Hatice Şentuna ile yakınları, acı haberin ardından morg önünde gözyaşlarına boğuldu. Hatice Şentuna’nın "Ben sana doyamadım baba" sözleri çevredekileri etkiledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

