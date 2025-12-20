DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.777.519,51 -0,27%

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 işçi yaralandı

Sporkent Akşemsettin Kavşağı'nda işçi servisi, yolcu otobüsü ve tırın çarpıştığı kazada 3 işçi yaralandı; yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 22:18
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 işçi yaralandı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 işçi yaralandı

Sporkent Akşemsettin Kavşağı'nda işçi servisi, otobüs ve tır çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu üzerindeki Sporkent Akşemsettin Kavşağı'ndaki üst geçitte işçi servisi, yolcu otobüsü ve tır çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

KÜTAHYA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

KÜTAHYA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

KÜTAHYA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 işçi yaralandı
2
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta Sahte Altın Operasyonu: 22 Yaşındaki S.Ö. Yakalandı
3
Kahta'da boşanma aşamasındaki kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldü
4
Kırıkkale'de Drift Kovalamacası: Ehliyetsiz Sürücüye 86 bin 763 lira Ceza
5
Yalova'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Çaycuma'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
7
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025