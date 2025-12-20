Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 işçi yaralandı
Sporkent Akşemsettin Kavşağı'nda işçi servisi, otobüs ve tır çarpıştı
Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu üzerindeki Sporkent Akşemsettin Kavşağı'ndaki üst geçitte işçi servisi, yolcu otobüsü ve tır çarpıştı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
