Kahta'da boşanma aşamasındaki kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldü

Çocuk yaralandı, şüpheli kaçtı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, boşanma aşamasında olan bir kadın sokak ortasında eşi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Olay, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ile boşanma aşamasında bulunan 45 yaşındaki Emine Aluç, sokakta uğradığı saldırı sonucu göğsünden ve boğazından bıçaklandı.

Olay anında çiftin yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Ağır yaralanan Emine Aluç, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

M.A. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

