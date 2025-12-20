DOLAR
Kırıkkale'de Drift Kovalamacası: Ehliyetsiz Sürücüye 86 bin 763 lira Ceza

Kırıkkale'de drift yapıp polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacada yakalandı; 86 bin 763 lira ceza ve 60 gün men verildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:54
Olayın ayrıntıları

Kırıkkale’de Ş.Ş. (18) idaresindeki 71 AEK 671 plakalı Tofaş otomobil, Millet Bulvarı üzerindeki bir kavşakta drift atması üzerine polis ekiplerini harekete geçirdi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçış sırasında seyir ve park halindeki araçlara çarpıp 688. Sokağa girdi.

Sürücü, geri manevra yaparak bu kez ekip aracına çarptı. Sokakta sıkışan sürücü, trafik ekibi tarafından araçtan indirilip etkisiz hale getirildi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayda maddi hasar oluşurken çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Ş.Ş. hakkında trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından sürücüye ilgili maddelerden toplam 86 bin 763 lira idari para cezası uygulandı, otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi ve otoparka çekildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü hakkında; trafik güvenliğini tehlikeye sokma, genel güvenliği tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından adli işlem başlatıldı.

Tanık ifadeleri:

Naci Ayar: "Araçların arasına girdi, bana da çarptı. Polis müdahalesiyle araç durduruldu. Toplum içinde daha temkinli ve sakin olunmasını tavsiye ediyorum"

Bilal Buğra Öztürk: "Aracıma çarptı, kaçamadım. Evde hasta babam var, bu soğukta iki saattir bekliyorum"

