Kırıkkale'de Drift Kovalamacası: Ehliyetsiz Sürücüye 86 bin 763 lira Ceza

Olayın ayrıntıları

Kırıkkale’de Ş.Ş. (18) idaresindeki 71 AEK 671 plakalı Tofaş otomobil, Millet Bulvarı üzerindeki bir kavşakta drift atması üzerine polis ekiplerini harekete geçirdi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçış sırasında seyir ve park halindeki araçlara çarpıp 688. Sokağa girdi.

Sürücü, geri manevra yaparak bu kez ekip aracına çarptı. Sokakta sıkışan sürücü, trafik ekibi tarafından araçtan indirilip etkisiz hale getirildi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayda maddi hasar oluşurken çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Ş.Ş. hakkında trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından sürücüye ilgili maddelerden toplam 86 bin 763 lira idari para cezası uygulandı, otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi ve otoparka çekildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü hakkında; trafik güvenliğini tehlikeye sokma, genel güvenliği tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından adli işlem başlatıldı.

Tanık ifadeleri:

Naci Ayar: "Araçların arasına girdi, bana da çarptı. Polis müdahalesiyle araç durduruldu. Toplum içinde daha temkinli ve sakin olunmasını tavsiye ediyorum"

Bilal Buğra Öztürk: "Aracıma çarptı, kaçamadım. Evde hasta babam var, bu soğukta iki saattir bekliyorum"

KIRIKKALE’DE DRİFT ATARAK POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ GENÇ SÜRÜCÜ, FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA SONUCU SOKAKTA YAKALANDI.