Adıyaman'da Sokakta Fenalık Geçiren 2 Kişi Madde Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde sokakta fenalık geçiren M.Ö. ve B.K., madde kullandığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:13
Bahçelievler Mahallesi'nde müdahale

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 914 Sokak içinde, madde kullandığı iddia edilen M.Ö. ile B.K. sokakta fenalık geçirdi.

Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından her iki şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

