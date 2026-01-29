Kastamonu Karaçomak'ta yangın: 1 ev ve 2 samanlık küle döndü, 2 ev zarar gördü

Karaçomak köyünde çıkan yangında 1 ev ve 2 samanlık tamamen yandı, 2 evde maddi hasar oluştu; itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 01:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 02:14
İtfaiye ve orman ekipleri güçlükle müdahale etti

Kastamonu'nun il merkezine bağlı Karaçomak köyü'nde çıkan yangında 1 ev ve 2 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 2 ev ise maddi hasar gördü.

Yangın, Ahmet Demir'e ait alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan Mustafa Ç. ve Fatma Ç. ait samanlıklara ve çevredeki evlere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu ve İhsangazi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Muzaffer Kaya, "Yanan evlerde halamlar oturuyor. Bize de yangın var diye haber geldi. Bizde halamlara yardım etmek için geldik. Şu anda burada bir ev tamamen yandı, iki evinde nispeten üst tarafları zarar gördü. Evler birbirine çok yakındı. Saçakları yakındı. Ayrıca halamlara ait iki samanlık da tamamen yandı. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz. Yangın, ilk olarak Ahmet Demir’in evinden çıkıyor. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Devletimizden Allah razı olsun. İtfaiyeden, orman teşkilatından, yardım eden köylülerimizin hepsinden Allah razı olsun"

