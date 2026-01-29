Gaziantep'te 4 kilo 50 gram skunk ele geçirildi: R.D.E. tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda jandarma narkotik ekipleri, Şahinbey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen R.D.E. isimli şahsın ikametinde arama yaptı.

Operasyonda ele geçirilenler

Arama sonucu 4 kilo 50 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucuda kullanılan kayıt defteri ve 18 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.D.E., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

