Erdek'te Dilruba Elif Çetin'i 4 Bıçakla Öldüren Burak İnci'nin Duruşması Devam Ediyor

Dava ve sanığın savunması

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin (22)'i sırtından 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Burak İnci (27) hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle devam eden dava, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan sanık İnci, olayın şokunu halen üzerinden atamadığını belirterek, "Dilruba’yı bıçakladıktan sonra yaşaması için 112’yi aradım. Ekiplerin hemen gelmesini istedim. Hâlâ onu unutamıyorum" dedi.

Önceki uzaklaştırma kararı ve olayın detayları

Sanıkla maktulün 2024 yılında bir kafede tanıştıkları ve daha sonra sevgili oldukları, Çetin’in daha önce darp edilmesi nedeniyle hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak çiftin buna rağmen görüşmeye devam ettiği davada aktarıldı.

Olayın 22 Mayıs 2025 tarihinde, Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1’inci katındaki evde meydana geldiği; birlikte alkol alan çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve sanığın mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Çetin’i sırtından 4 kez bıçakladığı, genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sanığın ilave ifadeleri ve yakalanma süreci

İnci, tartışma sırasında öfkesine hâkim olamadığını iddia ederek, "Bana bazı iddialarda bulununca sinirlendim. Mutfaktaki küçük ekmek bıçağını aldım." dedi. Sanık ayrıca linç edilmekten korktuğunu öne sürerek balkondan atladığını, bacaklarının kırıldığını, aracın altına saklandığını ve sonrasında yakalandığını söyledi.

Tanık ifadeleri ve son sözler

Duruşmada, maktulün annesinin bir dönem birlikte yaşadığı A.O. tanık olarak dinlendi. A.O., Çetin’in annesinin vefatından sonra kendisiyle ilgilendiğini ve sanığın olaydan bir hafta önce evin balkonunun altına gelerek Dilruba’yı unutamadığını söyleyip konuşmak istediğini, kendisinin kabul etmediğini anlattı.

Son sözlerinde pişman olduğunu belirten sanık İnci, "Dilruba’nın yaşamasını çok istedim. Bu yüzden 112’yi aradım. Üzgünüm, affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

