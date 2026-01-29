Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar 2 Araca Zarar Verdi, Bir Araç Hurdaya Döndü

Bayburt'ta çatıda biriken kar kütlesi iki araca zarar verdi

Bayburt merkez Şehhayran Mahallesi Torun Sokak'ta, hava sıcaklıklarının artmasıyla çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin kopması sonucu park halindeki iki araçta maddi hasar oluştu. Hurdaya dönen aracın üzerine düşen kar yığınının anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Çatıda biriken kar ve buz kütlesinin ani sıcaklık değişimiyle kopması sonucu Muharrem Eryiğit'e ait otomobilin tavanı çöktü ve camları patladı. Eryiğit, kullanılamaz hale gelen aracını onarım için sanayiye götürdü.

Aynı kütle, park halindeki Erhan Yıldırım'a ait araca da zarar verdi. Yıldırım'ın aracının kasası karla dolarken, araçta çizilmeler ve içe göçmeler oluştu.

Mahalle tepkisi ve müdahale

Mahalle sakinleri, geçen yıl da aynı noktada benzer bir olayın yaşandığını ve bir aracın yine hurdaya döndüğünü ifade etti. Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çevredeki binaların çatılarında biriken kar ve buzları temizledi.

Erhan Yıldırım, yaşanan duruma üzüldüğünü belirterek, "Hava sıcaklığının artmasıyla çatıda biriken buzlar eriyip araçlarımızın üzerine düştü. Benim aracımda ufak hasar var ama arkadaşımızın aracı neredeyse perte çıktı. Kış aylarında bu tür olaylar burada sık yaşanıyor" dedi.

Olay anında dükkânında bulunduğunu ve yüksek bir ses duyduğunu söyleyen esnaf İhsan Kocabey ise, "Yüksek bir ses duyduk, dışarı çıktığımızda karşı binanın çatısındaki karların aşağı düştüğünü gördük. Geçen yıl da aynı yerde benzer bir olay yaşanmıştı. itfaiye ekipleri gelip temizlik yaptı" diye konuştu.

BAYBURT'TA ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLELERİ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ