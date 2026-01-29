Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar 2 Araca Zarar Verdi, Bir Araç Hurdaya Döndü

Bayburt'ta Torun Sokak'ta çatıda biriken kar ve buz kütlesi koparak park halindeki iki araca zarar verdi; bir araç hurdaya döndü, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:09
Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar 2 Araca Zarar Verdi, Bir Araç Hurdaya Döndü

Bayburt'ta çatıda biriken kar kütlesi iki araca zarar verdi

Bayburt merkez Şehhayran Mahallesi Torun Sokak'ta, hava sıcaklıklarının artmasıyla çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin kopması sonucu park halindeki iki araçta maddi hasar oluştu. Hurdaya dönen aracın üzerine düşen kar yığınının anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Çatıda biriken kar ve buz kütlesinin ani sıcaklık değişimiyle kopması sonucu Muharrem Eryiğit'e ait otomobilin tavanı çöktü ve camları patladı. Eryiğit, kullanılamaz hale gelen aracını onarım için sanayiye götürdü.

Aynı kütle, park halindeki Erhan Yıldırım'a ait araca da zarar verdi. Yıldırım'ın aracının kasası karla dolarken, araçta çizilmeler ve içe göçmeler oluştu.

Mahalle tepkisi ve müdahale

Mahalle sakinleri, geçen yıl da aynı noktada benzer bir olayın yaşandığını ve bir aracın yine hurdaya döndüğünü ifade etti. Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çevredeki binaların çatılarında biriken kar ve buzları temizledi.

Erhan Yıldırım, yaşanan duruma üzüldüğünü belirterek, "Hava sıcaklığının artmasıyla çatıda biriken buzlar eriyip araçlarımızın üzerine düştü. Benim aracımda ufak hasar var ama arkadaşımızın aracı neredeyse perte çıktı. Kış aylarında bu tür olaylar burada sık yaşanıyor" dedi.

Olay anında dükkânında bulunduğunu ve yüksek bir ses duyduğunu söyleyen esnaf İhsan Kocabey ise, "Yüksek bir ses duyduk, dışarı çıktığımızda karşı binanın çatısındaki karların aşağı düştüğünü gördük. Geçen yıl da aynı yerde benzer bir olay yaşanmıştı. itfaiye ekipleri gelip temizlik yaptı" diye konuştu.

BAYBURT'TA ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLELERİ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

BAYBURT'TA ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLELERİ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

BAYBURT'TA ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLELERİ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Merinos Kavşağı'nda Otomobil Alev Aldı
2
Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti
3
Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı
4
Çorlu'da Komşusunu Bıçakladı: Yaşlı Kadın 7 Yerinden Yaralandı
5
Bursa İnegöl'de Mısır uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
6
Diyarbakır'da Kar Üzerinde Tehlikeli Drift Kamerada
7
Viranşehir'de Jandarmadan Operasyon: 9 bin 440 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları