Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 232 Ecza Hap Ele Geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı; 232 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:36
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gerger'de 4 şüpheli yakalandı, 232 sentetik ecza hap ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturmada, 1 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı, diğer 3 şüphelinin ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada toplam 232 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma ve operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

