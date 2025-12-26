Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 232 Ecza Hap Ele Geçirildi

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gerger'de 4 şüpheli yakalandı, 232 sentetik ecza hap ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturmada, 1 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı, diğer 3 şüphelinin ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada toplam 232 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma ve operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

