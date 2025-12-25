AFAD'dan Afyonkarahisar'da Rehabilitasyon Merkezinde Deprem ve Yangın Tatbikatı

AFAD'dan Afyonkarahisar'da rehabilitasyon merkezinde tatbikat

Öğrenci, aile ve personele kapsamlı afet eğitimi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentteki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim vererek tatbikat gerçekleştirdi.

Ekipler, kent genelinde yürütülen eğitim ve tatbikat çalışmalarını sürdürürken, bu uygulama kapsamında merkezin öğrencilerine, ailelerine ve personeline yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ile Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı yapıldı.

AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUMU MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİ TARAFINDAN REHABİLİTASYON MERKEZİ EĞİTİM VERİLEREK TATBİKAT YAPILARAK.