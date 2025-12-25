DOLAR
AFAD'dan Afyonkarahisar'da Rehabilitasyon Merkezinde Deprem ve Yangın Tatbikatı

AFAD ekipleri, Afyonkarahisar'da özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenci, aile ve personele yönelik afet farkındalık, deprem, tahliye ve yangın tatbikatı düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:53
AFAD'dan Afyonkarahisar'da Rehabilitasyon Merkezinde Deprem ve Yangın Tatbikatı

AFAD'dan Afyonkarahisar'da rehabilitasyon merkezinde tatbikat

Öğrenci, aile ve personele kapsamlı afet eğitimi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentteki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim vererek tatbikat gerçekleştirdi.

Ekipler, kent genelinde yürütülen eğitim ve tatbikat çalışmalarını sürdürürken, bu uygulama kapsamında merkezin öğrencilerine, ailelerine ve personeline yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ile Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı yapıldı.

AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUMU MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİ TARAFINDAN REHABİLİTASYON MERKEZİ...

AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUMU MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİ TARAFINDAN REHABİLİTASYON MERKEZİ EĞİTİM VERİLEREK TATBİKAT YAPILARAK.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

