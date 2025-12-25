Bakan Yerlikaya: Kapıkule'de 31 kilogram kokain ele geçirildi

Operasyon ve yakalanan şüpheliler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonun Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile işbirliğinde Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından Kapıkule Gümrük sahasında gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonda E.E. ve T.Ç. isimli şüpheliler yakalandı.

Bakan Yerlikaya, bu yıl yapılan operasyonlara ilişkin şu verileri paylaştı: 2025 yılın ilk 11 ayında yürütülen aralıksız çalışmalar sonucunda toplam 1,8 ton kokain yakalandı ve 51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üyesi ve yöneticisi yakalanarak ülkelerine iade edildi.

Yerlikaya ayrıca, bu yıl çökertilen 634 organize suç örgütünden 22'sinin Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü olduğunu vurguladı ve uyuşturucu ile mücadelenin toplumun korunması bakımından önemine dikkat çekti.

Bakanın açıklaması

Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 kilogram kokain ele geçirdik. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule Gümrük sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonda E.E. ve T.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. 2025 yılın ilk 11 ayında yaptığımız aralıksız operasyonlar sonucunda; 1,8 ton kokain yakaladık. 51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üye ve yöneticisini yakalayıp ülkelerine iade ettik. Bu yıl çökerttiğimiz 634 organize suç örgütünden 22’si Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü. Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri ve Polisimizi tebrik ediyorum."

