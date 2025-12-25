DOLAR
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İskenderun’da yapılan asayiş operasyonunda, farklı suçlardan aranan E.E., D.S., M.A.A., A.D. ve M.B. gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:44
Operasyon detayları

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar arasında; E.E. (hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan), D.S. (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan), M.A.A. (2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan), A.D. (kaçakçılık suçundan 1 yıl hapis cezası ile aranan) ve M.B. (evli olmasına rağmen başkasıyla evlenme işlemi yaptırmak suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan) yer aldı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

