Tu-95MS Bombardıman Uçakları Barents ve Norveç Denizlerinde 7 Saatlik Uçuş

Uçuş ve eşlik eden unsurlar

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş süresi 7 saati aştı.

Açıklamada, bombardıman uçaklarına Rus Donanması’na ait Suhoy Su-33 savaş uçakları mürettebatlarının eşlik ettiği belirtildi. Güzergâhın belirli aşamalarında, uzun menzilli bombardıman uçaklarına yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının da eşlik ettiği ifade edildi.

Rusya'nın düzenli uçuş uygulamaları

Bakanlık, Uzun menzilli havacılık ekiplerinin Arktik Okyanusu, Kuzey Atlantik, Pasifik okyanusları ile Karadeniz ve Baltık denizlerinin tarafsız suları üzerinde düzenli uçuşlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Ayrıca, Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri’ne ait tüm uçuşların hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı şekilde uyularak yapıldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde 7 saati aşan planlı bir uçuş gerçekleştirdi" denildi.