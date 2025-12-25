DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Tu-95MS Bombardıman Uçakları Barents ve Norveç Denizlerinde 7 Saatlik Uçuş

Rusya Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Su-33 eşliğinde Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde 7 saati aşkın planlı uçuş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:18
Tu-95MS Bombardıman Uçakları Barents ve Norveç Denizlerinde 7 Saatlik Uçuş

Tu-95MS Bombardıman Uçakları Barents ve Norveç Denizlerinde 7 Saatlik Uçuş

Uçuş ve eşlik eden unsurlar

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş süresi 7 saati aştı.

Açıklamada, bombardıman uçaklarına Rus Donanması’na ait Suhoy Su-33 savaş uçakları mürettebatlarının eşlik ettiği belirtildi. Güzergâhın belirli aşamalarında, uzun menzilli bombardıman uçaklarına yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının da eşlik ettiği ifade edildi.

Rusya'nın düzenli uçuş uygulamaları

Bakanlık, Uzun menzilli havacılık ekiplerinin Arktik Okyanusu, Kuzey Atlantik, Pasifik okyanusları ile Karadeniz ve Baltık denizlerinin tarafsız suları üzerinde düzenli uçuşlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Ayrıca, Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri’ne ait tüm uçuşların hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı şekilde uyularak yapıldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS...

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde 7 saati aşan planlı bir uçuş gerçekleştirdi" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Haymana'da Uçak Kazası: Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Falcon 50 (9H-DFJ)
2
Siverek'te Protesto: Çevre Yolu Şehir Dışına Taşınsın
3
Antalya'da kendisini 'sivil polis' olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
4
Sultangazi’de Kuyumcu Vurgunu: Atilla K. 'Emanet' Altınlarla Kaçtı
5
Tu-95MS Bombardıman Uçakları Barents ve Norveç Denizlerinde 7 Saatlik Uçuş
6
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
7
Tokat'ta Evde 13 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı