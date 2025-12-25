DOLAR
Antalya'da kendisini 'sivil polis' olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Antalya'da kendisini sivil polis olarak tanıtan M.D., iki kişiyi hedef alıp 53 bin TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:57
Asayiş Şube Müdürlüğü yürüttüğü soruşturmayla şüpheliyi yakaladı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, kendisini sivil polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

İncelemede, şüphelinin M.D. olduğu ve farklı tarihlerde iki ayrı müştekiyi hedef aldığı belirlendi. Şüphelinin, H.D. adlı müştekiye "Elimde sana ait uygunsuz görüntüler var, para karşılığında sildiririm" şeklinde baskı kurduğu, diğer müşteki N.T.'ye ise "Uyuşturucu satıcılarıyla ortak hareket ediyorsun, seni emniyette uyuşturucu satıcısı olarak işlem yaptırırım" diyerek tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Bu yöntemlerle şüphelinin toplam 53 bin Türk lirası elde ettiği saptandı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.D., Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANTALYA'DA POLİS EKİPLERİNCE “NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” SUÇU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, KENDİSİNİ SİVİL POLİS OLARAK TANITARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRAN BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI.

