Antalya'da kendisini 'sivil polis' olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü yürüttüğü soruşturmayla şüpheliyi yakaladı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, kendisini sivil polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

İncelemede, şüphelinin M.D. olduğu ve farklı tarihlerde iki ayrı müştekiyi hedef aldığı belirlendi. Şüphelinin, H.D. adlı müştekiye "Elimde sana ait uygunsuz görüntüler var, para karşılığında sildiririm" şeklinde baskı kurduğu, diğer müşteki N.T.'ye ise "Uyuşturucu satıcılarıyla ortak hareket ediyorsun, seni emniyette uyuşturucu satıcısı olarak işlem yaptırırım" diyerek tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Bu yöntemlerle şüphelinin toplam 53 bin Türk lirası elde ettiği saptandı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.D., Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

