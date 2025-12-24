DOLAR
Sultangazi’de Kuyumcu Vurgunu: Atilla K. 'Emanet' Altınlarla Kaçtı

Sultangazi'de kuyumcu Atilla K., mahalle sakinlerinden 'emanet' adıyla aldığı altınları alıp kayboldu; gözaltına alındı, mağdur sayısı ve vurgun artabilir.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:22
Sultangazi’de Kuyumcu Vurgunu: Atilla K. 'Emanet' Altınlarla Kaçtı

Sultangazi’de kuyumcu vurgunu: Atilla K. 'emanet' altınlarla kaçtı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yıllardır kuyumculuk yapan Atilla K., iddiaya göre mahalle sakinlerinden 'emanet' adı altında aldığı yüklü miktarda altınları alıp kayboldu. Olay üzerine yapılan şikayetler sonrası soruşturma başlatıldı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Atilla K., vatandaşların yatırım amacıyla kendisine bıraktığı 'emanet' altınları ve bir süre önce üzerine kayıtlı taşınmazları elden çıkararak kayıplara karıştı. Pazartesi günü dükkanın açılmaması ve telefonların cevapsız kalması üzerine dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar emniyete giderek şikayette bulundu. Dükkan önüne gelen onlarca mağdur, birikimlerinin çalındığını öğrenince büyük şok yaşadı.

Mağdurun çağrısı

Mağdurlar arasında yer alan ve temizlik işçiliği yaparak birikim yaptığını belirten Güldane Yıldız, "Ben buraya 12 çeyrek altın ve bir yarım altın verdim. Bana telefon açıp adamın kaçtığını söylediler. Ben de koştum buraya geldim. Bunun sonu ne olacak? Altınlarımı geri versinler. Merdiven silmiştim, temizliğe gitmiştim. Benim çalışanım yok, oğlum hasta. Kiracıyım, 13 bin TL kira veriyorum, böyle olur mu? Sonumuz ne olacak, nereye başvuracağız, nereye gideceğiz?" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Soruşturma ve yakalama

Vatandaşların suç duyurusu üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Atilla K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında bulunan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve mağdur sayısının ile vurgunun miktarının artabileceği bildirildi.

