Afyonkarahisar'da 9 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Polis Takibiyle Yakalandı

Afyonkarahisar'da 12 suç kaydı bulunan M.K. ile 12 yıl 2 ay 27 gün ceza ile aranan Y.A., polis takibi sonucu yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:29
Aranan zanlılar kent merkezinde yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada sonuç aldı. Yapılan incelemelerde, M.K. isimli şahsın hırsızlık da dahil 3 farklı dosyadan toplam 9 yıl hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Şahsı takibe alan polis ekipleri, zanlıyı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ayrıca ekipler, 5 farklı dosyadan 12 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası ile aranan Y.A.'yı da yakaladı. Y.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve arama faaliyetlerinin Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

