Büyükçekmece’de 7 Yaşındaki Kızını Hırsızlıkta Kullanan Anne Tutuklandı

Büyükçekmece’de 25 yaşındaki Nurcan G., 7 yaşındaki kızını kullanarak 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:07
İstanbul Büyükçekmece’de, 7 yaşındaki kızını hırsızlık için kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan anne tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, yapılan takipler sonucu şüphelileri suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Kasım 2025 tarihinde Esenyurt Zafer Mahallesi’nde iki farklı ikamette hırsızlık olayları meydana geldi. İlk adresten 6.500 TL, 1 adet altın yüzük, 1 adet gümüş yüzük ve 1 gram altın çalındı. Aynı gün Zafer Mahallesi’ndeki başka bir adresten ise yaklaşık 20.000 TL değerinde elektronik eşya kayboldu.

Bir diğer hırsızlık olayı ise 16 Ocak 2026 tarihinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi’nde yaşandı. Müştekinin beyanına göre, ikametten yaklaşık 2.000.000 TL değerinde ziynet eşyası çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 25 yaşındaki Nurcan G. ile 7 yaşındaki kızı M.Ç. yakalandı. Şüpheliler, Büyükçekmece’de üçüncü olayı gerçekleştirirken suçüstü yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi.

Yaşı küçük olan M.Ç., savcılık talimatıyla Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilerek kimlik tespitinin ardından avukatına teslim edildi. Şüphelilerden 76 suç kaydı bulunduğu öğrenilen anne Nurcan G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından Nurcan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (LS-RU)

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

