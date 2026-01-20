Kars'ta 119 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapalı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 119 köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekipleri açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:18
Kars'ta etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi, kent ile 119 köy arasındaki bağlantıyı kesti ve ulaşımın aksamasına yol açtı.

Kapalı yolların dağılımı

Kapalı köy yolları şu şekilde: Merkeze bağlı 9, Akyaka’da 2, Arpaçay’da 26, Digor’da 22, Kağızman’da 19, Sarıkamış’ta 18, Selim’de 14 ve Susuz’da 9 olmak üzere toplam 119 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çalışmalar ve yaşanan güçlükler

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Ancak bölgede etkili olan tipiden dolayı yürütülen çalışmalar zaman zaman aksıyor.

Ekipler ayrıca köylere çıkan sağlık ekiplerine de destek veriyor. Kapalı köy yollarının kısa sürede açılması bekleniyor.

