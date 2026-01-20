Başkale'de 3 milyon 65 bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van Valiliği'nden açıklama: Jandarma operasyonu sürüyor

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde önemli miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Konuya ilişkin bilgi, Van Valiliği tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

Çamlık Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyetinde piyasa değeri 3 milyon 65 bin TL olan bin 443 kilogram muhtelif gıda malzemesi ve 26 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Aşalan Mahallesi mevkiinde icra edilen faaliyette ise piyasa değeri 62 bin 400 TL olan 156 parça gümrük kaçağı eşya bulundu.

Olayla ilgili olarak A.D. (34), N.E. (34), H.B. (46) ve M.E. (29) isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.