Arnavutköy'de Firari Yakalandı: 10 Yıl 5 Ay 8 Gün Kesinleşmiş Hapis

İstanbul Asayiş ekipleri, hakkında 10 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ali K.'yı Arnavutköy'de yakaladı; şahıs Arnavutköy polis merkezine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:56
Arnavutköy'de Firari Yakalandı: 10 Yıl 5 Ay 8 Gün Kesinleşmiş Hapis

Arnavutköy'de Firari Yakalandı: 10 Yıl 5 Ay 8 Gün Kesinleşmiş Hapis

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan Ali K., Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın; "kasten yaralama", "cebir", "tehdit" ve "hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali K., işlemlerinin yapılması üzere Arnavutköy polis merkezine teslim edildi.

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da polis denetimi: 22 kişiye bıçak cezası, 81.510 TL
2
Denizli Büyükşehir İtfaiyesi 2025'te 7 bin 191 müdahale gerçekleştirdi
3
Antalya Emniyeti Zeytinköy’e mobil karakol ve polis lojmanları ile müdahale ediyor
4
Aşkale-Bayburt Yolu Çığ Nedeniyle Tamamen Trafiğe Kapandı
5
Ordu'da Karla Mücadele: 417 Araç, 600 Personel Sahada
6
Ordu'da Jandarma Bir Haftada 51 Kişiyi Yakaladı: 27 Tutuklama
7
Rize'de İtfaiye 50 Kuruşluk Yüzüğü Çıkardı — 10 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları