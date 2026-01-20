Arnavutköy'de Firari Yakalandı: 10 Yıl 5 Ay 8 Gün Kesinleşmiş Hapis

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan Ali K., Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın; "kasten yaralama", "cebir", "tehdit" ve "hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali K., işlemlerinin yapılması üzere Arnavutköy polis merkezine teslim edildi.

