Torul'da Bakımevinde İş Yeri Tartışması Ölümle Sonuçlandı

Gümüşhane’nin Torul İlçe Özel İdare Bakımevi’nde iki çalışan arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Torul İlçe Özel İdare bünyesindeki Bakımevi’nde görev yapan Dursun B. ile aynı kurumda çalışan mesai arkadaşı Cengiz Demirci arasında bu sabah iş yerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonucu Dursun B., Cengiz Demirci'yi tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gelişmeler ve Soruşturma

Olayın ardından şüpheli Dursun B., polis tarafından gözaltına alındı. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş de bakımevine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Merhum Cengiz Demirci'nin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

