Afyonkarahisar'da Borbes elektrik tesisinde yangın

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Davulga beldesindeki Borbes elektrik üretim tesisinde çıkan yangında alevler ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü; itfaiye müdahalesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:27
Emirdağ’ın Davulga beldesinde başlayan yangın devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde bulunan Borbes isimli elektrik üretim tesisinde yangın çıktı. Tesisin plastik yakıtı kullanılarak elektrik üretimi yaptığı öğrenilirken, yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Olay yerinde ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı; ardından itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi ve ekipler yangına müdahale ediyor.

Yangında yükselen alevler ve yoğun dumanın kilometrelerce uzaktan görüldüğü belirtildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarının sürdüğü, yangının boyutunu belirlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

