Samsun'da HSK'den 'Adalet Başarı Belgesi' töreni

Tören ve ödül alanlar

Samsun'da görev yapan ve mesleki performanslarıyla öne çıkan hâkimler için Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından düzenlenen 'Adalet Başarı Belgesi ve Hediye Takdimi Programı' Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene hâkimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Hukuk yönünden Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Aykun, ceza yönünden ise 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Harun Raşit Dikmener 'Adalet Başarı Belgesi'ne layık görüldü. Belgeler Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu tarafından takdim edilirken, hediyeler Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgut Türkmen tarafından verildi.

Performans esaslı izleme ve değerlendirme sistemi

Programda yapılan bilgilendirmede, HSK tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda adalet hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla oluşturulan performans esaslı izleme ve değerlendirme sistemi'ne dikkat çekildi. Bu sistem kapsamında hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mesleki performanslarının objektif ve ölçülebilir kriterlerle teşvik edildiği; performans açısından öne çıkan yargı mensuplarının başarılarının kurumsal düzeyde görünür kılınarak takdir edildiği vurgulandı.

Tören konuşmaları

Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu törende, adliyede görev yapan tüm meslektaşlarının başarılı olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Adliyemizde görev yapan tüm arkadaşlarımız çok başarılı. Bu nedenle ödül verilen hâkimlerimiz konusunda herhangi bir tereddüdümüz olmadı. Kendilerini tebrik ediyorum.'

Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Aykun ise ödül alma sürecinin kendisi için anlamını anlattı: 'Mesleğin 30. yılında böyle bir başarı belgesi almak benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Gerçekten çok mutlu olduk. Bu tür ödüller motivasyonumuzu da artırıyor. Bizim Ticaret Mahkemesi biliyorsunuz heyetli bir mahkeme. Hâkim arkadaşların, üye arkadaşların kendi mahkemeleri dışında heyetli dosyalara da çok büyük katkıları söz konusu. O yüzden ben heyetimde çalışan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahkeme personelime de ayrıca teşekkür ediyorum.'

8. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Harun Raşit Dikmener de duygularını şöyle aktardı: 'Sağ olsun kurumumuz böyle bir ödüle bizi layık görmüş. İlk seferde böyle bir ödüle layık görülmek ayrıca gurur vesilesi. Ben bunu tek başıma yaptığımı düşünmüyorum. Birlikte çalıştığımız Cumhuriyet savcılarımız, yazı işleri müdürümüz, zabıt kâtiplerimiz ve mübaşirimizle bir ekip olarak başardık. Bu başarı onlar adına da. Hepsine teşekkür ediyorum.'

Program, HSK tarafından getirilen performans temelindeki değerlendirme yaklaşımının yerel düzeyde uygulanmasının bir göstergesi olarak katılımcılara teşekkür edilerek sona erdi.

