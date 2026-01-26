Kağıthane'de cenazede kardeşini vurdu: miras iddiası

Kağıthane'de Yusuf Ömürlü Camii'nde annesinin cenazesinde çıkan silahlı saldırıda Mustafa M., kardeşi Mehmet M.'yi öldürdü; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:52
Yusuf Ömürlü Camii'nde yaşanan saldırıda zanlı gözaltına alındı

Kağıthane'de annesinin cenazesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Mustafa M. adlı şüpheli, kardeşi Mehmet M.'yi öldürdü. Olayın ardından zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak'ta bulunan Yusuf Ömürlü Camii'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden Fadime M. için camide cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından cenaze araca yüklendikten hemen sonra Mustafa M., cami bahçesinde yakın mesafeden kardeşi Mehmet M.'ye ateş açtı. Mehmet M., kanlar içinde yere yığılırken cenazeye katılanlar panik yaşadı; çevredekiler etrafa kaçıştı.

Cami içindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet M.'yi hastaneye kaldırdı. Ancak kaldırıldığı hastanede Mehmet M.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp cami bahçesini boşaltırken, zanlı Mustafa M. olay yerinde silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilip emniyete götürüldü.

Görüştürülen bilgilere göre zanlının işlediği suçlardan 4 kaydı bulunuyor ve olayın miras nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

