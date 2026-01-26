Van Muradiye'de Ev Yangını: Ünseli Mahallesi'nde Büyük Hasar
Van’ın Muradiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.
Olay Yeri ve Müdahale
Edinilen bilgilere göre yangın Ünseli Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında birçok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.
VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE BİR EVDE MEYDANA GELEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ