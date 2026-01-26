Van Muradiye'de Ev Yangını: Ünseli Mahallesi'nde Büyük Hasar

Van'ın Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalesiyle söndürüldü; evde büyük çapta hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:47
Van’ın Muradiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Olay Yeri ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre yangın Ünseli Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında birçok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

